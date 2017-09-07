Altay'da Doğan imzayı attı

İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta sezona 4-0\'lık Zonguldak Kömürspor galibiyetiyle lider başlayan Altay, transferin son haftasında anlaşmaya vardığı Giresunspor\'dan forvet Doğan Karakuş\'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu\'nun katıldığı törenle kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atan 24 yaşındaki futbolcu, \"İzmir\'i ve ligi yakından tanıyorum. Kariyerimde iddiası olan camialar beni her zaman ekstra motive etmiştir. Altay da geçtiğimiz sezon yakaladığı performans ile adı gibi büyüklüğüne yakışır bir başarı yakaladı. Bu başarının yeni sezonda da tekrarlanması için mücadele edeceğiz\" dedi.

Doğan\'ın yetenek ve kişiliği ile üst liglerden birçok takımın takibinde olduğunu hatırlatan Başkan Ekmekçioğlu ise genç golcünün Altay\'ın hedeflerine büyük katkı sağlayacağını söyleyerek transferin tüm camiaya hayırlı olmasını diledi.

Kariyerine Kocaelispor\'da başlayan Doğan, daha önce 2\'nci Lig\'de 2013-14 sezonunda Altınordu, 2015-16\'da ise Bandırmaspor\'la TFF 1\'inci Lig\'e çıkmanın sevincini yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon Bandırma\'da TFF 1\'inci Lig\'de 27 maçta 7 gol atan futbolcu, sezon başında Giresunspor\'a transer oldu. Doğan, kariyerinde 2\'nci Lig\'de 102 maçta 40 kez ağları sarstı.

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