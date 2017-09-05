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Spor

Altay'da Doğan imzaya kaldı

İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta transfer döneminin son günlerinde takviye çalışmalarına hız veren Altay, listesindeki isimlerden Akın Çorap Giresunspor'un golcüsü Doğan Karakuş'la anlaştı

05 Eylül 2017 16:16

İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta transfer döneminin son günlerinde takviye çalışmalarına hız veren Altay, listesindeki isimlerden Akın Çorap Giresunspor\'un golcüsü Doğan Karakuş\'la anlaştı. Bandırmaspor\'dan geçtiğimiz temmuz ayında transfer olduğu Karadeniz ekibinde forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen 24 yaşındaki futbolcunun bir iki gün içinde bonservisini alıp İzmir\'e gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kocaelispor\'da profesyonel olduktan sonra Altınordu ve Bandırmaspor\'da 2\'nci Lig\'de şampiyonluk sevinci yaşayan Doğan karakuş, geçen sezon Bandırmaspor formasıyla TFF 1\'inci Lig\'de 27 maçta 7 gol atmayı başardı. Doğan, kariyerinde 2\'nci Lig\'de 40, 3\'üncü Lig\'de ise 22 kez ağları sarstı.

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