Altay'da Daf hazır değil

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altay\'ın 1 ay denedikten sonra transferin son günü 2 yıllığına renklerine bağladığı Mohamed Habib Daf\'ın henüz fiziksel açıdan hazır olmadığı açıklandı. Teknik Direktör Alper Avcı, orta sahada forma giyen 24 yaşındaki Senegalli futbolcunun geçen sezon Portekiz ekibi Boavista\'da ayak tarak kemiğinden bir sakatlık yaşadığını belirterek, \"Takımla antrenmanları sürdürüyor. Daf, uzun vadede faydalanacağımız çok iyi bir futbolcu. Bir iki ay içinde form düzeyi artar. İkinci yarıda takıma katkı sağlayacak\" dedi.

Senegalli Daf, Altay\'ın kadrosuna kattığı 6\'ncı yabancı oldu. Altay\'da hafta içinde her akşam 3\'er futbolcu İzmir Enternasyonel Fuar\'ında taraftarlarla bir araya gelip imza dağıtacak.

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