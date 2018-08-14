Altay'da Daf göze girdi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in ilk haftasında seyircisiz maçta evinde Ümraniyespor\'u 1-0 yenerek sezona güzel bir başlangıç yapan Altay\'da bir süredir denenen orta saha oyuncusu Habib Daf göze girmeyi başardı.

Teknik direktör Alper Avcı, Senegalli futbolcunun performansından memnun kaldığını belirterek, Daf\'la yola devam edileceğinin sinyallerini verdi. Daf\'ın çok yetenekli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Avcı, \"Daf geçen sezon Senegal\'de futbol oynadı. Eksiklerini kapatıyor. Kendisinden memnunum. Bir süre daha bizimle çalışacak, sonra net kararımızı vereceğiz\" dedi.

Bu hafta deplasmanda oynanacak Afjet Afyonspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten genç teknik adam, \"İstanbulspor-Aflonspor maçını statta izledim. İstanbulspor son dakikaya 4-0 önde girdi. Ancak bu haftaki rakibimiz pes etmedi, skoru 4-3 yaptı. Eğer birkaç dakika daha maç oynansaydı Afyonspor müsabakayı 5-4 kazanabilirdi. Mücadeleci bir takım görüntüsü verdiler. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız\" diye konuştu.

Siyah-beyazlılarda Ümraniyespor maçında sakatlanan orta saha Ferhat\'ın ciddi bir problemi olmadığı da açıklandı.