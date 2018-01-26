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Spor

Altay'da biletlere büyük indirim

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Altay'da yönetim geçen sezondan bu yana fiyatı 20 TL olan maç biletlerinde büyük indirime gitti

26 Ocak 2018 15:15

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta şampiyonluk hedefleyen Altay\'da yönetim geçen sezondan bu yana fiyatı 20 TL olan maç biletlerinde büyük indirime gitti. Siyah-beyazlılar, ikinci yarıdaki tüm iç saha maçları için bilet fiyatını 5 TL olarak belirledi. Kadın seyircilerin ise 1 TL\'ye satılacak biletlerle stadyuma girebileceği açıklandı. \"Başarımızın anahtarı birlik ve beraberliğimiz olacak\" diyen Başkan Özgür Ekmekçioğlu, \"Şimdi tek yürek olma zamanı. Büyük Altay taraftarı, sen yoksan bir kişi eksiğiz\" mesajı verdi.
Öte yandan TFF 1\'nci Lig lideri Ümraniyespor\'la prensip anlaşmasına varan Furkan, henüz takımdan ayrılmadı. Ümraniyespor yönetiminin Altay yönetimiyle henüz temasa geçmediği öğrenilirken, transferin önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı devam eden Murat Uluç ve İbrahim Akın ile sarı kart cezalısı Hüsamettin pazar günü İzmir\'de oynanacak Kahramanmaraşspor maçında forma giyemeyecek. Özel izni sona eren Ozan ise kadroda yer alacak.

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