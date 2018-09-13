Altay'da Avcı, Süper Lig istiyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekibi Altay\'ın genç teknik direktörü Alper Avcı, gelecek sezon siyah-beyazlı takımın başında Süper Lig\'de görev almak istediğini söyledi.

Antrenörlük mezunu olduğunu ve 14 sezondur farklı kulüplerde görev aldığını belirten 37 yaşındaki İzmirli teknik adam, \"Antrenman bilimi, analiz, taktik ve teknik konularda her anlamda kendimi geliştirmeye çalıştım. Eski futbolcu değilseniz bu yarışın içinde olma adına farklı bir görünüm çizmeniz gerekiyor. Şu anda hedeflerim doğrultusunda yavaş yavaş ilerliyorum. Şimdiki hedefim Süper Lig\'de görev almak. Altay\'ı Süper Lig\'de çalıştırırsam çok mutlu olurum\" yorumu yaptı.

Siyah-beyazlılarda geçmişte Fuat Yaman\'ın yardımcı antrenörlüğünü yaptığını hatırlatan teknik direktör Avcı, \"Altay\'dan teklif gelince büyük onur duydum. Altay\'ın teklifini kabul etmeyecek teknik direktör tanımıyorum. Taraftarıyla, kulübün içindeki insanlarla gerçekten çok büyük bir camia. Bunu kimse inkar edemez. Son iki senede burada Özgür başkan ve Özden hocayla bir sistem kurulmuş ve başarı gelmiş. Saha içi ve dışında doğru tercihler yapılmış. Bu sistemi devam ettirmek istiyoruz. Camia eski günlerine bir adım daha yaklaştı. Gerileme dönemi bitti. Altay\'ın Süper Lig\'de kalıcı olacağına inanıyorum\" diye konuştu.

Ligde hedefi olan 10 takım arasında gösterildiklerini ifade eden teknik patron Alper Avcı, \"Herkes şampiyonluğa aday olduğumuzu duymak istiyor. Ancak zor bir ligdeyiz. Favori takım yok, sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. Bizden daha büyük bütçeli takımlar var. Ancak her şey parayla olmuyor. Olaya sahip çıkan, takım olan ekipler yolun sonunda mutlu olacak. Bu 10 takım arasında kendimizi şanslı görüyorum. Kafamızdaki sisteme ve camianın beklentilerine uygun oyuncular aldık. Yabancılarımız lige alıştığında farklı görünüm sergileriz. Play-Off ya da şampiyonluk kelimelerini kullanmıyoruz. Adım adım gideceğiz\" dedi.

TARAFTARLARA MESAJ

Altay\'ın futbolu bilen bir taraftar grubuna sahip olduğunu dile getiren teknik direktör Alper Avcı, \"Bizim yanımızda olduklarını hissetmek istiyoruz. Yeni kurulan bir takımız. İlk defa bu ligde oynayan oyuncular var. İlk 4 haftada 8 puan iyi görünüyor, ancak galibiyeti kaçırınca kaybettiğimiz puanlara üzülüyoruz. Sabır göstermeleri gerekiyor. Beni eleştirebilirler ama futbolculara destek olurlarsa sevinirim. Çok karakterli bir futbolcu grubu ve samimi bir yönetim var. Ciddi gayret söz konusu. Hakikaten doğru işler oluyor. Taraftar desteğini sürdürsün. Atatürk Stadı\'nda ambiyans yakalayamıyoruz. Başkanımıza ikinci yarıda Alsancak Stadı\'nın yetişeceği söylendi. Alsancak\'ta farklı bir atmosfer olacak\" ifadelerini kullandı.

EN GENÇ TEKNİK ADAM

Teknik direktör Alper Avcı Süper Lig, Spor Toto 1\'inci Lig ve TFF 2\'nci Lig\'deki kulüplerde görev alan en genç teknik adam olarak dikkat çekti. Türkiye\'de UEFA Pro Lisans\'a sahip en genç teknik direktör olan Avcı, \"Türkiye\'de çok değerli antrenörler var, ancak kurslara katılmaya hak kazanamıyorlar. Artık Avrupa\'da 40 yaş altında teknik direktörler çalışıyor. Bizde ise bu durum farklı. Ülkemizde güvenildiği takdirde çok iyi işler yapabilecek antrenörler var. Bu işte ne futbol geçmişi ne de akademik kariyer yeterli. İkisini harmanlamak lazım. Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Şenol Güneş gibi teknik direktörlerin ekiplerinde çok büyük futbolcular yok, akademisyenler var\" şeklinde konuştu.

HEM ALAYLI, HEM DE MEKTEPLİ

İzmir\'de 1981\'de doğan Alper Avcı, futbola başladığı İzmirspor\'da 1987-2000 yılları arasında stoper olarak forma giyerek A takıma kadar yükseldi. İstanbul\'da Marmara Üniversitesi Spor Akademisi Antrenörlük Bölümü\'nü kazandıktan sonra bir süre daha top koşturan Avcı, daha sonra Galatasaray\'da staja başladı. 2005-2009 yılları arasında Fenerbahçe altyapısında görev alan Alper Avcı, yardımcı antrenör olarak Altay, Atiker Konyaspor, Kahramanmaraşspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor Baltok ve Akhisarspor\'da, teknik adam olarak ise Bandırmaspor ve Konya Anadolu Selçukspor\'da görev aldı.

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