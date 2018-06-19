T24 LogoT24 Logo
Spor

Altay'da Avcı imzalıyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto 1'inci Lig'e yükselen Altay'da bayram öncesi Sportif Direktör Özden Töraydın'la kulüp tesislerinde bir görüşme yapan teknik direktör Alper Avcı'nın, yarın İzmir'e gelerek resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi

19 Haziran 2018 17:02

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1\'inci Lig\'e yükselen Altay\'da bayram öncesi Sportif Direktör Özden Töraydın\'la kulüp tesislerinde bir görüşme yapan teknik direktör Alper Avcı\'nın, yarın İzmir\'e gelerek resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Geçen sezon Konya Anadolu Selçukspor\'u çalıştıran 36 yaşındaki teknik adam, 2009\'da antrenör olarak görev aldığı siyah-beyazlı kulübe 9 yıl sonra teknik adam olarak dönecek. Teknik patron Alper Avcı imza sonrası yönetimle iç ve dış transfer çalışmalarına hız verecek.
Öte yandan Altay\'ın geçen hafta ön protokol yaptığı Bulgar stoper Ivan Ivanov resmi sözleşmeyi imzaladı. Tecrübeli savunmacı, Başkan Özgür Ekmekçioğlu\'nun da katıldığı törende 2 yıllık kontrata imza attı. Türk liglerini yakından takip ettiğini söyleyen Ivanov, Altay gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Başkan Ekmekçioğlu ise transfer atağının süreceğini dile getirerek, \"Üst üste yaşadığımız iki şampiyonluğun ardından yeni başarılara imza atmak istiyoruz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA SPOR TotoAltaySportif DirektörTöraydınAlper AvcıGeçenKonya Anadolu SelçuksporTeknikBulgarIvan IvanovTecrübeliBaşkanEkmekçioğluTürkIvanov AltayBaşkan EkmekçioğluFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24