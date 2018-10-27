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Spor

Altay'da Avcı dönemi sona erdi

İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de dün sahasında Denizlispor'a 3-1 mağlup olan Altay'da teknik direktör Alper Avcı ile yollar ayrıldı

27 Ekim 2018 13:33

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de dün sahasında Denizlispor\'a 3-1 mağlup olan Altay\'da teknik direktör Alper Avcı ile yollar ayrıldı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, \"Yönetim Kurulumuz, Denizlispor maçı sonrası teknik direktörümüz Alper Avcı ile yolları ayırma kararı almıştır. Müsabaka sonrası yapılan görüşmede karşılıklı anlaşmayla ayrılık kararı verilmiştir. Alper Avcı ve ekibine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz\" denildi.
İzmir temsilcisi Alper Avcı yönetiminde 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 12 puan topladı.

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