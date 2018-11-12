Altay'da aşı tuttu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de evinde Adana Demirspor\'u ikinci yarısını 10 kişi oynadığı maçta 3-0 mağlup ederek kötü gidişe son veren Altay\'da teknik direktör Özden Töraydın\'ın kadroda gerçekleştirdiği rotasyon ilk meyvelerini verdi.

Geçen haftaki Gazişehir Gaziantep deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11\'de biri zorunlu olmak üzere toplam 6 değişiklik yapan teknik patron Töraydın, verdiği kararın ödülünü 3 puan olarak elde etmenin sevincini yaşadı. Kaleyi geçen sezon 2\'nci Lig\'deki şampiyonlukta pay sahibi olan Egemen\'e emanet eden Özden Töraydın, savunma hattına sakatlıktan çıkan Gençer ve İbrahim Öztürk\'ü monte etti.

Hücumda altyapı patentli Furkan ve Hüsamettin\'i tercih eden genç teknik adam, zorunlu olarak sakat Ferhat\'ın yokluğunda Aganovic\'i görevlendirdi. Siyah-beyazlılarda büyük umutlarla transfer edilen Pedro, Ivanov ve Kappel gibi yabancı oyuncular ise kesik yiyerek kulübede oturdu. Adana Demirspor maçı öncesi oynadığı son 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet alarak düşme hattına yaklaşan Altay, 3-0\'lık zaferle tehlikeli bölgeden uzaklaşarak Play-Off hattındaki rakibine ağır bir darbe vurdu. Teknik direktör Özden Töraydın, \"Sezon başından beri kırılgan bir yapıdaydık. Bu kez sahada çok isteyen bir takım vardı. Oyuncu grubu isterse her şeyi başarabilir\" dedi.

MARKO PAŞA GALİP GELDİ

Altay\'ın Portekizli santrforu Marco Paixao, Adana Demirspor filelerini 2 kez sarsarak gol sayısını 10\'a çıkardı ve gol krallığında zirveyi 6 golü bulunan Adana Demirspor\'un forveti Pote\'ye kaptırmadı. Altaylı taraftarların, \"Marko Paşa\" tezahüratı yaptığı usta golcü, sezon başında transfer olduğu İzmir ekibinde sergilediği performansla tribünlerin sevgilisi haline geldi.

