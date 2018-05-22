Altay'da Altıparmak iddiası

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'e yükselen Altay\'ın teknik direktörlük için bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u Play-Off\'tan Süper Lig\'e çıkaran Mehmet Altıparmak\'ı göreve getirmeyi düşündüğü iddia edildi.

Önceki sezon siyah-beyazlı takım 3\'üncü Lig\'de mücadele ederken Altıparmak\'a teklif sunan ancak deneyimli teknik adamı ikna edemeyen yönetim bu kez kendisiyle el sıkışmak istiyor. Süper Lig\'e yükselen Erzurumspor, sözleşmesi 31 Mayıs\'ta sona erecek teknik direktör Mehmet Altıparmak\'la yollarını ayırması halinde İzmir temsilcisi devreye girmeyi planlıyor.

Altay\'da daha önce 2011\'de görev alan teknik patron Altıparmak, o yıl kümede kalma mücadelesi veren takımın lige tutunmasını başaramadı ve siyah-beyazlılar tarihinde ilk kez 2\'nci Lig\'e düşme acısı yaşadı. Kartalspor, Tarsus İdman Yurdu, Konya Anadolu Selçuk, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Denizlispor, Gümüşhanespor, Elazığspor kulüplerinde teknik adamlık yapan Altıparmak, bu sezon 13\'üncü sırada aldığı Erzurumspor\'u bir üst lige taşımayı başardı. Altay\'ın alternatifleri arasında Cihat Arslan, Sait Karafırtınalar, Erkan Sözeri ve Bayram Bektaş\'ın da yer aldığı ileri sürüldü.