Altay'da aday çok

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de evinde Denizlispor\'a 3-1 yenilerek 10 maçta 12 puanda kalan Altay\'da teknik direktör Alper Avcı ile yolları ayıran yönetim, yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Siyah-beyazlıların listesinde Yalçın Koşukavak, Ali Tandoğan, Metin Diyadin, İbrahim Üzülmez, İrfan Buz ve Koray Palaz gibi isimlerin olduğu iddia edildi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve Sportif Direktör Özden Töraydın\'ın bir araya gelip bir an önce takımın başına getirilecek yeni teknik patronu belirleyeceği ifade edildi. İzmir temsilcisinde son 3 sezonda Ekmekçioğlu yönetiminde Serdar Sabuncu, Ümit Turmuş, Özgür Doğramacı, Cüneyt Biçer, İsmet Taşdemir ve geçen sezon son 4 haftada Özden Töraydın teknik direktörlük görevini üstlendi.