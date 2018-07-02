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Spor

Altay'da 8'inci imza Gençer'den

İZMİR, (DHA) SPOR Toto 1

02 Temmuz 2018 16:46

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, dış transferde 8\'inci imzayı geçen sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig\'e çıkma sevinci yaşayan stoper Gençer Cansev\'e attırdı.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri\'nde Başkan Özgür Ekmekçioğlu\'nun da katıldığı törende deneyimli savunmacı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Önceki sezon Göztepe\'nin Süper Lig\'e yükselmesinde pay sahibi olan Gençer, bir şampiyonluk da Altay\'la yaşamak istediğini vurguladı. Köklü ve büyük bir kulübe geldiğini belirten tecrübeli futbolcu taraftarın karşısına çıkacağı günü iple çektiğini dile getirdi. 29 yaşındaki Gençer, 2014\'te Medipol Başakşehir\'de 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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