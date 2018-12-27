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Spor

Altay'da 4 yolcu

İZMİR, (DHA) -  SPOR Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Özden Töraydın nezaretinde başlayan Altay, Antalya kampı öncesi Metin Yüksel, Egemen Gençalp, Ivanov ve Daf'tan kendilerine takım

27 Aralık 2018 17:25

İZMİR, (DHA) - 
SPOR Toto 1\'inci Lig\'de ikinci yarının hazırlıklarına Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri\'nde teknik direktör Özden Töraydın nezaretinde başlayan Altay, Antalya kampı öncesi Metin Yüksel, Egemen Gençalp, Ivanov ve Daf\'tan kendilerine takım bulmalarını istedi.
Paixao dışındaki yabancı oyuncularını gözden çıkardığı öğrenilen siyah-beyazlılarda yol ayrımı yaşanacak futbolcu sayısının ilerleyen günlerde artabileceği belirtildi.
Yönetim, belirli bölgelere yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Altay, ikinci yarı hazırlıklarını yeni yıl arifesine kadar İzmir\'de, 2 Ocak Çarşamba gününden itibaren ise Antalya’da devam edecek.

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