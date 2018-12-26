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Spor

Altay'a Uğur geliyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- Spor Toto 1'inci Lig'de ara transfer döneminde ilk anlaşmayı Tetiş Yapı Elazığspor'dan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'la yapan Altay, şimdi de Boluspor'dan sağ bek Uğur Akdemir'e kanca attı

26 Aralık 2018 16:00

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- Spor Toto 1\'inci Lig\'de ara transfer döneminde ilk anlaşmayı Tetiş Yapı Elazığspor\'dan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos\'la yapan Altay, şimdi de Boluspor\'dan sağ bek Uğur Akdemir\'e kanca attı.
Boluspor\'la yollarını ayırmaya hazırlanan Uğur\'un siyah-beyazlı kulüple anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Galatasaray\'da profesyonel olduktan sonra Gazişehir Gaziantep, Orduspor, Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor, Diyarbakırspor, Kartalspor, Demir Grup Sivasspor, Balıkesirspor Baltok, Adana Demirspor ve Eskişehirspor kulüplerinde görev alan 30 yaşındaki sağ bekin ilerleyen günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Altay, Paixao ve Daf dışındaki tüm yabancılarını da gözden çıkarmıştı.

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