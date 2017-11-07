Altay'a tanıdık rakip

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta cumartesi günü evinde lider Bandırmaspor\'la karşılaşacak 3\'üncü sıradaki Altay, rakibini iyi tanıyor.

İzmir ekibinin kadrosunda daha önce Bandırmaspor\'da Play-Off şampiyonluğu yaşamış 5 futbolcu bulunuyor. Siyah-beyazlı takımın forvetleri Murat Uluç ve Ozan Cengiz, orta saha oyuncusu Doğan, sağ bek Necdet ve sol bek Serkan 2015-16 sezonunda Bandırma ekibiyle 2\'nci Lig\'den 1\'inci Lig\'e yükselme sevinci yaşadı. Serkan 4 sezon, Doğan 2.5 sezon, Ozan Cengiz 2 sezon, kaptan Murat 1 sezon, Necdet ise yarım devre Bandırmaspor formasını terletti.

Öte yandan Bandırma temsilcisinin kadrosunda daha önce İzmir kulüplerinde forma giymiş 9 futbolcunun yer alması dikkat çekti. Geçmiş yıllarda Altınordu\'da görev alan kaleci Evren, sol bek Gökhan Yılmaz, forvet arkası Yusuf Akyel, forvet Üstün, Karşıyaka\'da oynayan stoperler Berkay Can ve Erdi Öner ile orta saha oyuncusu Erhan Şentürk, Göztepe\'de forma giyen sağ kanat Emre Aygün ve Menemen Belediyespor\'un eski golcüsü Haluk Türkeri bu sezon Bandırmaspor\'un kadrosunda yer alıyor. Çapraz bağ ameliyatı olan Haluk, sezonu kapattı. Bandırma\'yı daha önce Karşıyaka\'da görev alan teknik direktör Mustafa Uğur çalıştırıyor.