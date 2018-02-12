Altay'a Murat Uluç müjdesi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta çarşamba günü evinde Niğde Belediyespor\'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefleyen Altay\'da Murut Uluç sevinci yaşanıyor. Dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarının son 4, ikinci devrenin ilk 4 haftası olmak üzere 8 maçtır forma giyemeyen tecrübeli santrfor iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Antrenmanlardaki performansıyla teknik heyete, \"Ben artık hazırım\" mesajı veren usta golcünün Niğde karşısında kadroda yer alacağı öğrenildi.

Teknik direktör İsmet Taşdemir\'in deneyimli forveti ilk 11\'de oynatıp oynatmayacağı maç saatinde netleşecek. Geçen sezon 3\'üncü Lig\'de siyah-beyazlı formayla 18 kez rakip fileleri sarsan Murat Uluç, bu sezon da 13 maçta attığı 9 golle halen takımın en skorer ismi konumunda. Öte yandan Altay\'da sakatlıkları bulunan orta saha oyuncusu Maksut ile forvet Hüsamettin\'in riske edilmemesi bekleniyor. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Doğan kadroda yer almayacak.