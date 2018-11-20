Altay'a minik Efe morali

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

POR Toto 1\'inci Lig\'de Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay, minik taraftar Şükrü Efe Erdoğan\'ın idman ziyaretiyle moral buldu. Altay\'ın evinde Adana Demirspor\'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın devre arasında skor 1-0 iken, \"Bence skor 3 olur. 10 kişiyiz ama biz Altay olduğumuz için her zaman yenmek zorundayız, yeneceğiz\" sözleriyle sosyal medyada gündeme gelen minik Efe, ailesiyle birlikte izlediği antrenmanda futbolcularla bir araya gelme şansı yakaladı.

Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Portekizli forvet Marco Paixao ile objektife poz veren 8 yaşındaki minik Altaylının mutluluğu yüzünden okundu. Şükrü Efe, kendi fotoğrafıyla birlikte söylediği sözlerin yer aldığı bir çerçeveyi teknik direktör Özden Töraydın\'a armağan ederken, minik taraftara imzalı Altay forması hediye edildi. Tüm takım Şükrü Efe ile hatıra fotoğrafı da çektirdi. Teknik patron Özden Töraydın, \"Şükrü Efe gibi minik bir taraftarın en saf duygularla bize destek vermesi bizim için büyük anlam taşıyor\" dedi.

