Altay'a Belaruslu oyuncudan ret

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'e yükselen Altay\'ın geride bıraktığımız sezon Ankaragücü\'nde Süper Lig\'e çıkma sevinci yaşayan orta saha oyuncusu Anton Putsila\'ya talip olduğu, ancak Belaruslu futbolcunun İzmir ekibine gelmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

Dinamo Minsk, Hamburg, Freiburg, Volga NN, Torpedo Moscow kulüplerinde oynadıktan sonra Türkiye kariyerine 2015\'te Gaziantespor formasıyla Süper Lig\'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezon Ankaragücü\'ne transfer oldu. Başkent temsilcisinde 25 maçta 4 gol atan Putsila\'nın sözleşmesi ay sonunda bitecek. Belaruslu milli oyuncunun Ankaragücü\'nde kalmak istediği ancak sözleşme yenileme teklifi gelmemesi halinde Altay\'ı düşünebileceği ifade edildi.

TARAFTARDAN ESKİ BAŞKANLARA ÇAĞRI

Altay 1914 Taraftarlar Derneği, kulüp gelirlerine temlik koyan eski başkan ve yöneticilere alacaklarını erteleme çağrısı yaptı. \"Vefa ve Feda Yılı\" başlıklı bildiride şu ifadelere yer verildi:

\"Spor Toto 1\'inci Lig\'de bu hedefe ulaşacak olan bir kadro kurmak için ekonomik olarak daha ferah olmamız gerekiyor. Camiamızdaki bazı isimler gelirimize temlik koyup, ekonomik ferahlığımıza engel oluyorlar. Kritik süreçte alacağı olan emektar kişilerin, \'Vefa ve Feda\' demesini bekliyor, alacaklarını 1 sene erteleyip bu sürece destek olmalarını bekliyoruz. Sürecin takipçisi olacağız.\"

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