Altay zorlu virajda

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de ilk 4 maçında Ümraniyespor ve İstanbulspor\'u mağlup edip Afjet Afyonspor ve Adanaspor\'la berabere kalarak 8 puan toplayan Altay, milli maç nedeniyle lige verilen aranın ardından zorlu bir fikstürle karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu periyotta ilk olarak 4\'te 4 yapan 12 puanlı Boluspor\'a konuk olacak. Bir sonraki hafta 9 puanı bulunan Giresunspor\'la evinde karşılaşacak İzmir temsilcisi daha sonra deplasmanda 5 puanlı Balıkesirspor\'la rakip olacak.

Altay, 4 haftalık dilimin son sınavında lider Gençlerbirliği ile taraftarının önünde kozlarını paylaşacak. Sportif Direktör Özden Töraydın, bu periyotta toplayacakları puanların ligdeki hedeflerini belirleyeceğini söyledi. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri\'nde perşembe günü topbaşı yapacak Altay, milli arada cumartesi günü Akhisarspor\'la deplasmanda saat 17.30\'da hazırlık maçı oynayacak. Siyah-beyazlılarda tedavisi süren sağ bek Necdet dışında eksik bulunmuyor.