Altay, zaferle döndü  

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'e 7 yıl aradan sonra adını yazdıran İzmir temsilcisi Altay, geçen senenin flaş takımlarından Ümraniyespor\'u evinde 1-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Son 2 yılda üçüncü ve ikinci ligde art arda şampiyonluklar yaşayan siyah-beyazlılar seyircisinden yoksun kaldığı karşılaşmada oynadığı futbolla da geçer not almayı başardı. Teknik direktör Alper Avcı\'nın yanı sıra yeni transferlerden Gençer, Yasin, Özgür, Metin, Aganovic, Pedro, Kappel ve Paixao da ilk kez resmi bir maça çıktı. İlk karşılaşmaların her zaman zorlu geçtiğine vurgu yapan Alper Avcı, alınan galibiyetin herkese moral verdiğini söyledi. Avcı, özellikle ikinci yarıdaki coşkulu oyunun 3 puanı getirdiğini belirtti.

Karşılaşmayı değerlendiren genç teknik adam, \"Geçen hafta TSYD Ege Kupası\'ndaki görüntümüz pozitif düşünmemizi sağladı. Maça tutuk başladık, ilk 15 dakika oyuna ortak olamadık. Sonraki dilimde ise pas sayımızı artırıp topun bizde kalmasını sağladık. Ön bölgedeki futbolcularımızın daha hareketli olmaları gerekiyordu\" dedi. İkinci 45 dakikalık bölümde coşkulu bir oyun sergilediklerini anlatan Alper Avcı, \"İstediklerimizi sahaya yansıtmayı bildik. Galip geldiğimiz için çok mutluyum. İki sezondur süre gelen çıkışımızı devam ettirebilmek çok önemli. Yeni transferlerimiz ve özellikle yabancı oyuncularımız adapte oldukça ve sistemimize uydukça daha başarılı günler gelecek\" yorumunu yaptı.