Altay, transfer yasağını kaldırdı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta sezonun ilk haftasında cumartesi günü evinde seyircisiz oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçına odaklanan Altay\'da yönetim, eski futbolcu ve teknik adamlara kesinleşmiş 1 milyon 815 bin TL borcu ödedi, transfer yasağını kaldırdı. Yeni transferlerin lisanslarını maç öncesi yetiştirmeye çalışan siyah beyazlılarda Ankaragücü\'nden transfer edilen Muharrem Ozan Cengiz takıma katılırken Abdülkadir\'e karşılık Şanlıurfaspor\'dan takas edilen Ozan Sol da sağlık kontrolünden geçti.

Siyah beyazlılara transferde Göztepe\'den ayrılan sağ bek Benjamin Fuchs\'un önerildiği öğrenildi. Türk statüsünde oynayan ve Göztepe\'de geçen sezon kupa kaldıran deneyimli savunmacı konusunda yönetimin kararsız kaldığı ifade edildi. Sağ bekte Necdet ve Mustafa ile sözleşme yenilen Altay, Fuchs için kararını önümüzdeki günlerde verecek.

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