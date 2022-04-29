Altay, Süper Lig'den düştü mü?

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanan maçlarına sonuçlarına göre Altay ve Çaykur Rizespor'un küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşmedi.

Süper Lig'de 35. haftanın açılış maçlarında GZT Giresunspor, Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ederek 43 puanla ligde kalmayı garantiledi. Gaziantep FK ise Fenerbahçe deplasmanında 3-2 mağlup oldu ve 42 puanda kaldı.

Ligde 30'ar puanı bulunan Altay ve Çaykur Rizespor'un kalan tüm maçlarını kazarak 42 puana ulaşma ihtimalleri bulunuyor. Gaziantep FK'nın kalan haftaları hiç puan alamaması halinde 3 takım ligi aynı puanda tamamlayacak ve üçlü averaja bakılacak.

Küme düşmenin üçlü averaja kalması durumunda Altay 7 puanla rakiplerini geride bırakarak ligde kalabilir. (CNN Türk)