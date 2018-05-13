Altay, Sırp oyuncuların peşinde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

ALTAY, geçen sezon Spor Toto 1. Lig\'de küme düşen Grandmedical Manisaspor\'da forma giyen Sırp futbolcular Slavko Perovic ve Nikola Mikic\'i listesine ekledi.

Yedi yıl sonra döndüğü 1. Lig\'de iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlıların santrfor Perovic ve savunma oyuncusu Mikic\'le de dirsek temasında olduğu ileri sürüldü.

Geçen sezon 25 maçta 6 kez rakip fileleri sarsan 28 yaşındaki Perovic ve 13 maçta 1 gol atan 32 yaşındaki Mikic, Manisaspor\'daki mali sorunlar nedeniyle sözleşmelerini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı. Perovic, Türkiye kariyerinde Aytemiz Alanyaspor ve Denizlispor\'da da top koşturdu.