T24 LogoT24 Logo
Spor

Altay, Sırp oyuncuların peşinde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) ALTAY, geçen sezon Spor Toto 1

13 Mayıs 2018 15:12

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

ALTAY, geçen sezon Spor Toto 1. Lig\'de küme düşen Grandmedical Manisaspor\'da forma giyen Sırp futbolcular Slavko Perovic ve Nikola Mikic\'i listesine ekledi.
Yedi yıl sonra döndüğü 1. Lig\'de iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlıların santrfor Perovic ve savunma oyuncusu Mikic\'le de dirsek temasında olduğu ileri sürüldü.
Geçen sezon 25 maçta 6 kez rakip fileleri sarsan 28 yaşındaki Perovic ve 13 maçta 1 gol atan 32 yaşındaki Mikic, Manisaspor\'daki mali sorunlar nedeniyle sözleşmelerini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı. Perovic, Türkiye kariyerinde Aytemiz Alanyaspor ve Denizlispor\'da da top koşturdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA ALTAYSpor TotoLigGrandmedical ManisasporSırpSlavko PerovicNikola MikicYediPerovicMikicGeçenMikic ManisasporPerovic TürkiyeAytemiz AlanyasporDenizlispor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24