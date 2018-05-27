Altay sessiz kaldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Son iki sezonda önce 3. Lig\'de Play-Off\'tan, sonra 2. Lig\'de direkt şampiyon olarak iki kupa kazanan Altay, 7 yıl sonra geri döndüğü Spor Toto 1. Lig\'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi henüz hiçbir adım atmadı. Siyah-beyazlılar yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken, yönetim iç ve dış transferde de sessiz kaldı. Geride kalan sezonun son haftasında 5 Mayıs\'ta 30 bin taraftarının önünde Gümüşhanespor\'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden İzmir temsilcisi, aradan geçen 22 günde sadece bütçe çalışmalarına yoğunlaştı. Altay yönetimi vergi borçları, transfer yasağı borcu ve eski yönetici temlikleri nedeniyle yol haritasını çizmekte gecikti.

Siyah-beyazlı yönetimin kendi arasında görüşüp teknik adam olarak takımın başına getirmeyi düşündüğü isimler de resmi teklif yapılmaması nedeniyle başka kulüplerle anlaşmaya başladı. Altay\'ın teknik direktör listesindeki adaylardan Mehmet Altıparmak, Süper Lig\'e çıkardığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'la yola devam etmek istediğini açıklarken, Cihat Arslan\'ın Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor\'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Altay\'ın alternatif teknik direktör adaylarından Sait Karafırtınalar ise 1. Lig\'de Play-Off oynattığı Boluspor\'la sözleşme yeniledi. Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz\'da başlamayı planlayan Altay\'da yönetimi yoğun günler bekliyor.