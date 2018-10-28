Altay şampiyonlara emanet

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de son 7 maçta yalnız genç kadrosuyla dibe demir atan Karabükspor\'u yenebilen Altay\'da teknik direktör Alper Avcı\'yla yolların ayrılmasının ardından geçen sezon takımı 2. Lig\'de şampiyon yapan Sportif Direktör Özden Töraydın görevi yeniden devraldı. Kulüpte 3 yıldır sportif direktörlük yapan, geçen sezon son 4 maçta takımı yöneterek şampiyonluk yaşayan Töraydın\'ın yardımcılığını da Kaptan Murat Uluç yapacak. Siyah-beyazlı kulübün altyapısında yetiştikten sonra 3. Lig ve 2. Lig\'de üst üste yaşanan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan 37 yaşındaki golcü, sezon başında sözleşme yenilemesinin ardından yalnız 3 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu. Geçen sezon teknik direktör olarak takımı şampiyon yapıp sportif direktörlüğe dönen Töraydın\'la 2 yıllık sözleşme yapıldığı öğrenildi.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu, yaptığı açıklamada yeni görevlendirmeyi duyururken hedefin iyi bir yapılanma ile gelecek yılların temelini atmak olduğunu ifade etti. Ekmekçioğlu, \"Geride bıraktığımız 2 sezonda elde ettiğimiz 2 şampiyonlukta büyük katkısı olan Sportif Direktör Özden Töraydın, teknik direktör, şimdiden camiamızın sembol futbolcuları arasına adını yazdıran takım kaptanımız Murat Uluç yardımcısı olarak görevlendirildi. Kararımızın hayırlı olmasını temenni ederek teknik ekibimize başarılar dilerim\" şeklinde konuştu. Göreve geldikleri günden beri 7 senede Süper Lig\'e çıkacak ve hak ettiği şekilde Süper Lig\'de kalıcı olacak bir Altay için gerekli altyapıyı hazırladıklarını hatırlatan Ekmekçioğlu, \"Sportif başarının yanında mali ve idari alanlarda da şampiyonlukların önemini hep dile getirdik\" dedi.

\"7 sene içinde Süper Lig\'de kalıcı olacak bir Altay\'ın altyapısını oluşturmak adına çok yol kat ettik\" diyen Başkan Ekmekçioğlu, \"Alsancak Stadı\'nın bitmesiyle layık olduğumuz Süper Lig hedefine yürüyüşümüz hız kazanacak. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri yenilenmeye devam ediyor. Çim sahalarımız değişti. İdari binalarımız modernize ediliyor. Önceki yıllarda plansız ve hazır olmadan çıktığımız Süper Lig\'de tutunamamıştık. Bu yüzden günümüz futbolunun realitelerinden uzaklaşmadan iyi hazırlanmalı ve altyapımızı güçlendirmeliyiz. Bu sezon iyi bir yapılanma ile lig mücadelemiz devam edecek. Geçtiğimiz sezonlar ardından yeni başarılara imza atmamız adına camia-taraftar kenetlenmesi yine yüksek önem arz ediyor. Yetiştirici kulüp kimliğini güçlendirmiş, borçlarını yapılandırmış bir Altay her zaman en büyük itici gücü olan camiası ve büyük taraftarının sabır ve desteğiyle hedefe ulaşacaktır\" diye konuştu.

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