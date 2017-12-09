Altay-Pendikspor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

ALTAY\'da Cüneyt Biçer\'le yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Teknik Direktör İsmet Taşdemir takımın dümenindeki ilk maçına çıktı. Taraftarlar maçtan önce Taşdemir\'i tribüne çağırarak atkı hediye etti.

MAÇTAN önce hafta içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden siyah-beyazlı kulübün eski başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Onursal Başkanı Erdoğan Tözge için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar saygı duruşunun ardından, \"Erdoğan Tözge ölmedi kalbimizde yaşıyor\" diye tezahürat yaptı.

ATATÜRK Stadı\'ndaki mücadeleyi yaklaşık 1000 kişi izledi. Mersinli tarafı kale arkası tribünde de 10 Pendiksporlu taraftar takımlarını destekledi. İlk yarıda yağmur şiddetini çoğaltınca Altay taraftarları, \"Pendik kapalıya\" diye tempo tuttu. Bunun üzerine 10 konuk taraftar kapalı tribünün sağına alındı.

ALTAY Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ilk maçında 11\'de 5 değişiklik yaptı. Takımda sakat stoperler İbrahim Öztürk ve cezalı Hayrullah\'ın yerine Ulaş ve Murat Türkkan oynadı. Sağ bek Mustafa ve sol bek Kadir yedek kulübesine çekilirken Serkan ile Necdet forma giydi. İleri uçta da Hüsamettin\'in yerine Ozan görev yaptı.

İSMET Taşdemir haftalardır ilk 11\'e hasret kalan takımın yıldız isimlerinden İbrahim Akın\'ı yine yedek soyundurdu. Tecrübeli futbolcu 59. dakikada Ozan\'ın yerine oyuna girdi.