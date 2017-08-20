Altay Ozan'ın peşinde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta sezona iddialı girmeye hazırlanan Altay\'ın Altınordu\'dan kanat oyuncusu Ozan Sol\'la ilgilendiği öğrenildi.

Yeni sezon öncesi Altınordu\'nun 100 bin TL bonservis bedeli belirleyerek satış listesine koyduğu Ozan, bir süredir Şanlıurfaspor\'la antrenmanlara çıkıyor. Şanlıurfa ekibinden ayrılması gündeme gelen Ozan için Altay\'ın devreye girdiği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kiralık oynadığı Manisaspor\'da TFF 1\'inci Lig\'de 17 maçta 2 gol kaydetti.

Golcü Yıldıray\'ın takımdan ayrılması üzerine arayışa geçen siyah beyazlıların, Yıldıray\'dan oluşan boşluğu Ozan\'la doldurmayı planladığı belirtildi. Muğlaspor altyapısından yetişip Altınordu\'da profesyonel olan Ozan Sol, şimdiye kadar 2\'nci Lig\'de 73 müsabakada 16 kez rakip fileleri sarstı. Ozan, Altınordu ve Manisaspor formaları ile 2\'nci Lig\'de iki şampiyonluk yaşadı.

Altay yönetimi santrfor, orta saha ve stoper arayışlarını da sürdürüyor. Siyah beyazlı ekipte kadroda eleme de yapılacak.