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Spor

Altay-Ottocool Karagümrük: 2-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) STAT: İzmir Atatürk HAKEMLER: Yakup Bakır (xx), Bülent Uludoğan (xx), Fatih Karatağ (xx) ALTAY: Egemen (xx)- Mustafa Murat (xx), Hayrullah (xx), İbrahim Öztürk (xxx), Serkan (xx), Hüsamettin (xx) (Dk

02 Ekim 2017 00:02

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
STAT: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Yakup Bakır (xx), Bülent Uludoğan (xx), Fatih Karatağ (xx)
ALTAY: Egemen (xx)- Mustafa Murat (xx), Hayrullah (xx), İbrahim Öztürk (xxx), Serkan (xx), Hüsamettin (xx) (Dk. 86 Doğan), Maksut (xxx), Ferhat (xxx), Fatih (xx), İbrahim Akın (xxx) (Dk. 90 Furkan), Muharrem Ozan (xxx) (Dk. 75 Murat Uluç xx)
OTTOCOOL KARAGÜMRÜK: İsmail (x)- Hüseyin Tokmak (x), Hüseyin Öztürk (xx), Veli (x), Erdinç (xx), Halil (x), Denis (xx), Şahinali (x) (Dk. 63 Serkan x), Ufuk (x), Erkan (x) (Dk. 86 Koray), Taner (x) (Dk. 79 Fatih x)
GOLLER: Dk.62 Muharrem Ozan, Dk.85 Maksut (Altay)
SARI KARTLAR: Fatih, Ferhat, İbrahim Akın, Hayrullah (Altay), Hüseyin Öztürk, Denis, Taner, Erdinç, Serkan (Karagümrük)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta 6\'ncı hafta mücadelesinde Altay evinde Ottocool Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti. İzmir ekibinin gollerini 62\'nci dakikada Muharrem Ozan, 85\'inci dakikada Maksut attı. Bu sonuçla Altay, 13 puana ulaşırken, Karagümrük 6 puanda kaldı.
13\'üncü dakikada ilk tehlikeyi Altay yarattı. İbrahim Akın’ın yaklaşık 25 metreden vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
22\'nci dakikada soldan Serkan’ın yerden ortasında Muharrem Ozan bekletmeden vurdu, kaleci uzanarak topa sahip oldu.
42\'nci dakikada soldan Serkan’ın kornerinde Karagümrük ceza sahası karıştı. Ferhat’ın kafayla dokunduğu topa Hüsamettin’in röveşata denemesinde top kaleyi bulmadı.
45+1\'de soldan çalımlarla ceza sahasına giren Serkan, Muharrem Ozan’la verkaçı sonrası topa vurmakta gecikince Altay mutlak bir golden oldu.
62\'nci dakikada Altay öne geçti. Ceza yayı üzerinden İbrahim Akın’ın ara pasıyla altı pasa hareketlenen Ferhat kaleciden önce topa dokundu, bomboş pozisyondaki Muharrem Ozan meşin yuvarlağı filelere göndermekte zorlanmadı: 1-0.
79\'uncu dakikada İbrahim Akın’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ferhat’ın yerden sert şutunda kaleci iki hamlede topa sahip oldu.
82\'nci dakikada soldan İbrahim Akın yerden ortaladı. Altı pasta topu kontrol eden Hüsamettin’in yerden vuruşunda kaleci son anda yatarak topu bloke etti.
85\'inci dakikada Maksut’un ceza sahası dışından sert şutunda Karagümrüklü Veli’ye çarpan top kaleci İsmail’i kontrpiyede bıraktı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.
Altay maçı bu skorla kazandı. Siyah-beyazlı taraftarlar galibiyet sonrası teknik direktör Cüneyt Biçer, sportif direktör Özden Töraydın ve başkan Özgür Ekmekçioğlu’na sevgi gösterisinde bulundu. Altaylılar, 90\'ıncı dakikada oyundan çıkan İbrahim Akın’ı ise “Altay’ın çocuğu İbrahim Akın” tezahüratıyla alkışladı.

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