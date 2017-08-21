Altay Muharrem Ozan'ın peşinde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, forvet arayışında rotayı Ankaragücü\'nden Muharrem Ozan Cengiz\'e çevirdi.

Kadrodaki golcülerden Hasan\'ın Kırıkhanspor\'a kiralanması, Yıldıray\'ın takımdan ayrılması, son olarak Abdülkadir\'in Şanlıurfaspor\'la anlaşması üzerine forvet arayışlarını hızlandıran siyah beyazlılar, Muharrem Ozan\'ı renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Ankaragücü\'nde ilk 2 haftada yedek soyunan 28 yaşındaki santrforun İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Marmarisspor\'da profesyonel olan Muharrem Ozan, Çorumspor, Bandırmaspor, Şanlıurfaspor ve Yeni Malatyaspor\'da da oynadı.

Ankaragücü\'nde geçen sezon şampiyonluk yaşayan golcü oyuncu 27 maçta 11 kez rakip fileleri sarstı. Muharrem Ozan, şimdiye kadar 2\'nci Lig\'de 245 müsabakada 76 gol kaydetti.

Altay, Şanlıurfaspor\'la idmanlara çıkan ancak bonservisi Altınordu\'da olan sağ kanat Ozan Sol\'un transferinde de sona yaklaştı. Bu arada Abdülkadir\'in 190 bin TL bonservis ücretiyle Şanlıurfaspor\'a verildiği öğrenildi.

Öte yandan siyah beyazlılar transfer yasağını kaldırmak için kolları sıvadı. Cumartesi günü evinde Zonguldak Kömürspor\'la sezonun ilk karşılaşmasına çıkacak Altay, eski alacaklılara yaklaşık 1.5 milyon TL ödeme yaparak transferin önünü açacak ve yeni transferlerine lisans çıkaracak.

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