T24 LogoT24 Logo
Spor

Altay kritik virajda

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bitime 3 hafta kala lider Gümüşhanespor'un 3 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan 57 puanlı Altay, pazar günü konuk edeceği 53 puanlı Hacettepespor karşısında puan kaybı yaşaması halinde şampiyo

19 Nisan 2018 15:27

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta bitime 3 hafta kala lider Gümüşhanespor\'un 3 puan gerisinde 3\'üncü sırada yer alan 57 puanlı Altay, pazar günü konuk edeceği 53 puanlı Hacettepespor karşısında puan kaybı yaşaması halinde şampiyonluk yarışında psikolojik olarak havlu atacak. Başkent ekibi önünde alınacak beraberlik bile siyah-beyazlı takımı direkt Spor Toto 1\'inci Lig\'e çıkma hedefinden saptıracak ve Play-Off hesapları yapmasına neden olacak. 
Kalesinde 27 gol görererek grupta en iyi savunma performansına sahip ikinci takım olan Hacettepespor deplasman karnesine göre zirvede yer alıyor. Altay ise Play-Off hedefleyen rakibi karşısında hücum performansına güveniyor. Siyah-beyazlılar, attığı 53 golle en skorer ekip konumunda. İzmir temsilcisinde cezası sona eren orta saha oyuncusu Ferdi ve iyileşen stoper İbrahim Öztürk forma giyebilecek. Cezalı forvet Muharrem Ozan ise kadroda yer almayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA TFFLig Beyaz GrupGümüşhanesporAltayHacettepesporBaşkentSpor TotoLigPlayOffSiyahbeyazlılarFerdiCezalıMuharrem Ozan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24