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Spor

Altay kabuk değiştirecek

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 3

08 Mayıs 2018 17:16

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig ve 2. Lig\'de üst üste yaşadığı iki şampiyonlukla 7 yıl sonra Spor Toto 1. Lig\'e yükselen Altay\'da yönetim, gelecek sezon Süper Lig hedefine ulaşmak için kadroyu yeniden oluşturacak. En az 5 yabancı futbolcuyla el sıkışmayı planlayan siyah-beyazlılarda şampiyon kadrodan 10\'a yakın futbolcunun takımdan gönderilmesi bekleniyor. Altay\'da kiralık oynayan Maksut ve kaleci Emre\'nin yanı sıra Fatih, Hayrullah, Ferdi, Murat Türkkan, Murat Uluç ve İbrahim Akın\'ın sözleşmeleri sona erecek. 

Kaleci Egemen, Doğan, Ferhat, Hüsamettin, İbrahim Öztürk, Furkan, Muharrem Ozan, Mustafa, Ozan Sol, Serkan ve Ulaş\'ın kontratları sürüyor. Ayağı kırılan sağ bek Necdet\'in sözleşmesini 1 yıl uzatan Altay\'da teknik direktör olarak takımı şampiyon yapıp sportif direktörlüğe geri dönen Özden Töraydın, \"Vefa duygusu yüksek bir takımız ama değerlendirme yaparken mantık çerçevesinde karar vereceğiz\" yorumunu yaptı. Altay\'ın gelecek hafta düzenlenecek törenle şampiyonluk kupasına kavuşacağı öğrenildi.

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