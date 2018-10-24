Altay ilklerin peşinde

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto 1. Lig\'de cuma günü evinde Denizlispor\'u ağırlayacak Altay, bu sezon ilk kez taraftarı önünde 3 puan almak için mücadele edecek. Ligin ilk haftasında Ümraniyespor\'u seyircisiz maçta Atatürk Stadı\'nda 1-0 yenen siyah-beyazlılar, ardından taraftarıyla çıktığı Adanaspor, Giresunspor ve Gençlerbirliği maçlarını kazanamadı. Adanaspor\'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar diğer iki müsabakayı 1-0 kaybetti.

Geçen hafta Karabükspor\'u deplasmanda 4-0 yenen İzmir ekibi bu sezon ilk defa da seri galibiyet peşinde koşacak. Kazandığı Ümraniyespor ve İstanbulspor karşılaşmalarının ardından kayıplar yaşayan Altay, Denizlispor\'u mağlup ettiği takdirde 2\'de 2 yapacak. Teknik direktör Alper Avcı, zor bir sınavın kendilerini beklediğini belirterek, \"Taraftarımızın desteği ile kazanacağımıza inanıyorum\" diye konuştu.