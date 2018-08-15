Altay ile PTT'den bir ilk

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'e dönen Altay, bir ilki gerçekleştirerek PTT Genel Müdürlüğü\'yle hatıra pulu protokolü imzaladı. İmzalanan protokolle siyah-beyazlı kulüp ve taraftarlarına özel hatıra pulu basılacak. Altay gelir getirici proje için Türkiye çapında seçilen ilk kulüp olurken, çalışmanın diğer kulüpler için de hayata geçirilmesi planlanıyor. Proje için Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri\'nde düzenlenen imza töreninde konuşan PTT Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya, PTT\'nin kişisel pul uygulamasının son yıllarda yaygınlaştığını söyledi. Kişisel pulların yanında spor kulüplerine de talep doğrultusunda pul üreteceklerini belirten Çetinkaya, bunun ilk uygulamasına ise Altay Spor Kulübü ile başladıklarını aktardı.

Projede Altay yöneticisi ve PTT Destek Hizmetleri-Ulaşım Daire Başkanı Metin Kurşun\'un etkisi olduğunu kaydeden Çetinkaya, \"Altay taraftarı evlatlarına gönül verdiği kulübün adını koyacak kadar aidiyet duygusuna sahip bir kitle. Altay\'ın en az 20 bin pulluk bir rakama ulaşacağını öngörüyoruz. Bu proje ile siyah-beyazlı taraftarlar önemli bir hatıraya, kulüp ise gelir kalemine sahip olacak\" dedi.

Projenin sadece Altay\'a değil tüm kulüplere ciddi bir gelir getireceğine inandığını ifade eden Başkan Özgür Ekmekçioğlu ise, \"Projeyi hayata geçiren PTT Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya ve Metin Kurşun başta olmak üzere tüm PTT Teşkilatı\'na kulübümüz ve Türk futbolu adına teşekkür ediyorum. Süreç içinde tüm kulüplere gelir sağlanacağını umuyoruz. Projenin manevi değeri de çok yüksek\" diye konuştu.

AFYON\'A AKIN VAR

GEÇEN sezon TFF 2. Lig\'in son haftasından sarkan cezaları nedeniyle takımlarını Spor Toto 1. Lig\'in ilk haftasında İzmir\'de tribünde destekleyemeyen Altay taraftarları, bu hafta Afjet Afyonspor deplasmanına akın edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar için Afyon\'un iç saha maçlarını oynadığı Zafer Stadı\'nda 818 kişilik kontenjan ayrıldı. Altaylılar, biletlerin büyük kısmını passoligin internet sitesinde satışa çıkar çıkmaz tüketti. Afjet Afyonspor-Altay maçı pazar günü saat 19.15\'te başlayacak.

FOTOĞRAFLI