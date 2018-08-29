Altay hesap kesecek

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de cumartesi günü evinde Adanaspor\'la karşılaşacak Altay, aynı ligde 7 yıl önce kendisine küme düşme acısı yaşatan rakibini bu kez yenmeyi hedefliyor. 2010-11 sezonunun son haftasında Adanaspor\'a konuk olan siyah-beyazlılar, sahadan 4-1\'lik yenilgiyle ayrılarak tarihinde ilk kez 2. Lig\'e düştü. İzmir temsilcisi 31 puanda kalıp lige veda ederken, Adana ekibi 37 puana ulaşıp kümede kalışını ilan etti. Altay sonraki yıllarda 3. Lig\'e kadar sürüklenirken, Adanaspor ise önceki sezon Süper Lig\'de yer almayı başardı. Son olarak 15 Mayıs 2011\'de oynanan o maçta rakip olan iki kulüp 2666 gün sonra yine 1. Lig\'de buluşacak.

Bu sezon ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Altay 7 puan toplayarak sezona iyi bir başlangıç yaparken, Adanaspor ise bu periyotta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 1 puanda kaldı. İç sahadaki ilk maçını cezası nedeniyle seyircisiz oynayan siyah-beyazlılar, Adanaspor randevusunda taraftarına kavuşacak.

Altay Teknik Direktörü Alper Avcı, \"İyi futbol oynayarak puanlar kazanan bir takımız. Hedefimiz yine 3 puan. İlk 4 haftayı 10 puanla tamamlamak istiyoruz. Adanaspor bizim için baraj maçı, çünkü sonraki 4 haftada fikstürümüz zorlaşacak. Taraftarımızla iyi bir sinerji yaratarak yolumuza devam edeceğiz\" diye konuştu.

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