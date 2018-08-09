Altay hazır kıta

İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de sezonun ilk haftasında Atatürk Stadı\'nda seyircisiz oynanacak maçta Ümraniyespor\'la karşılaşacak Altay\'da Teknik Direktör Alper Avcı\'nın on birini büyük ölçüde belirlediği öğrenildi. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi\'nin düzenlediği 46\'ncı Folkart Ege Kupası\'nı müzesine götürerek moral bulan siyah-beyazlılarda kaleyi Emre\'nin koruyacağı, geri dörtlünün ise Yasin, Gençer, İbrahim Öztürk ve Özgür\'den oluşacağı ifade edildi.

Avcı\'nın sağ kanada Kappel\'i sol kanada ise Perdo\'yu yerleştirip orta alanı Ferhat, Metin ve Aganovic\'ten kuracağı, ileride ise Lopes\'le gol arayacağı vurgulandı. Sezona iyi bir başlangıç yapacaklarına inandığını kaydeden Avcı, \"Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Ümraniyespor karşılaşmasında iyi futbol ve sonuç bekliyorum\" dedi.

Öte yandan siyah-beyazlılar yeni transferlere lisans çıkarabilmek için yarın 950 bin TL ödeme yapacak.