Altay eskilerle güldü

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'e 7 yıl sonra dönüp ilk maçında geçen sezonun flaş takımı Ümraniyespor\'u taraftarından yoksun olmasına rağmen 1-0 yenmeyi başaran Altay, eski futbolcularıyla sonuca gitti. Kadrosunu flaş transferlerle yenileyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Alper Avcı, ilk maçta 11\'de 8 yeni futbolcuya şans verip, üst üste şampiyonluk yaşanan son 2 sezonun yıldızları İbrahim Akın, Murat Uluç, Atakan ve Furkan\'ı oyunun başında kulübede oturttu.

Maçın ilk yarısında bocalayan Altay\'da ikinci yarıda sahaya sürülen Atakan, İbrahim Akın ve Furkan, dengeleri değiştirdi. Bu üçlünün oyuna girişiyle sahada dengeleri eline alarak birçok pozisyon bulan İzmir temsilcisi, güçlü rakibini Atakan\'ın golüyle yenmeyi başardı. Altay\'da ilk maçta yeni transferlerden Metin, Paixao, Gençer, Özgür gibi isimler de güven verdi. Siyah-beyazlı ekip, sezonun ikinci haftasında pazar günü ligin yeni takımlarından Afjet Afyonspor\'a konuk olacak.

ATAKAN YİNE GÖZDE

ALTAY\'da adı Süper Lig\'den birçok kulüple anılan altyapı patentli 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Rıdvan Çankaya, Avrupa\'da da takip edilmeye başlandı. Bulgaristan Ligi\'nin son şampiyonu olan Ludogorets\'in Atakan\'la ilgilendiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim, Atakan\'ın bonservis bedelini 1 milyon euro olarak açıklamıştı.