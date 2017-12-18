Altay devre arasına mutlu girdi

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 3 hafta galibiyete hasret kalarak zirvenin 7 puan gerisine düştükten sonra evinde bu sezon hiç yenilmeyen lider Gümüşhanespor\'u 2-0 mağlup ederek devre arasına şampiyonluk yarışında giren Altay\'da büyük coşku var.

Bu sezon 8 iç saha maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik alan, üst üste 5 galibiyetle müthiş bir seri yakalayan rakibini deplasmanda devirmeyi başaran ilk takım olan siyah-beyazlılar, farkın 10\'a çıkmasına izin vermedi. Puanını 32\'ye çıkartarak lider rakibiyle arasındaki farkı 4\'e indiren Altay, yeniden 2\'nci sıraya tırmanıp Play-Off hattındaki yerini de korudu.

Deplasmanda zoru başarıp ilk yarı sonunda camianın şampiyonluk inancını tazeleyen futbolcuları taraftarlar İzmir\'e dönüşte şampiyon gibi karşıladı. Galibiyetin ardından gece saat 01.30 sularında İzmir\'e ayak basan takımı Adnan Menderes Havalimanı\'nda yaklaşık 400 taraftar karşıladı. Tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde futbolcuları bağrına basan taraftarlar takım otobüsünün etrafını sararak dakikalarca şampiyonluk şarkıları söyledi. Haftalar sonra ilk 11\'e dönen ve galibiyetin mimarlarından olan İbrahim Akın\'ın üçlü çektirdiği taraftarlar kafileye Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri\'ne kadar konvoyla eşlik etti.

FURKAN SÜPER LİG YOLCUSU

Altay\'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken altyapı patentli İhsan Furkan Deniz, ara transfer öncesi Süper Lig ekiplerinin gözdesi haline geldi. Henüz 22 yaşında olan ofansif orta saha oyuncusuyla Medipol Başakşehir ve Kayserispor gibi kulüplerin ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. TFF 3\'üncü Lig\'de 2015-16 ve geçen sezon 10\'ar, bu sezon 2\'nci Lig\'de ise 5 gol atan Furkan\'ın devre arasında kulüp menfaatleri doğrultusunda Süper Lig\'e satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetimin talip olan kulüplerle görüşmelere başladığı öğrenildi. Teknik direktör İsmet Taşdemir\'in devre arası izni verdiği siyah-beyazlılar hafta sonundan itibaren Antalya\'da kampa girecek.

FOTOĞRAFLI