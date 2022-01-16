Altay'da Mert Nobre dönemi

Mustafa Denizli ile yolları ayıran Altay, teknik direktörlüğe Mert Nobre'yi getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız Süper Lig’in geri kalan bölümündeki çalışmalarını, ligi ve sezon başından bu yana oyuncularımızı en iyi tanıyan teknik direktör Mert Nobre yönetiminde sürdürecektir" denildi.

Süper Lig'de 13 maçtır kazanamayan Altay'da yarın saat 13.30'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Alanyaspor sınavı öncesi teknik direktörlüğe Mert Nobre getirildi. Önceki gün yolların ayrıldığı Denizli'nin yardımcısı olan 42 yaşındaki Brezilyalı teknik adam, 2020-2021 sezonunda Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük deneyimi yaşamıştı.

Altay Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Profesyonel futbol takımımız Süper Lig’in geri kalan bölümündeki çalışmalarını, ligi ve sezon başından bu yana oyuncularımızı en iyi tanıyan teknik direktör Mert Nobre yönetiminde sürdürecektir. Teknik direktörümüz Mert Nobre'ye yeni görevinde başarılar dileriz."