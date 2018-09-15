Altay, Bolu'da puan arıyor

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de ilk 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan toplayan Altay, yarın deplasmanda 12 puanlı Boluspor\'la kozlarını paylaşacak. Bolu Atatürk Stadı\'nda saat 17.00\'de başlayacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle Boluspor seyircisi stada alınmayacak.

Altaylı taraftarlar ise kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekleyebilecek. Siyah-beyazlılar, güçlü rakibine ilk puan kaybını yaşatmaya çalışacak. Altay Teknik Direktörü Alper Avcı, İzmir\'e puanla döneceklerini belirterek, \"Milli maç arasında eksiklerimiz üzerine çalıştık. Güzel bir maç olacak. Boluspor iyi bir takım ancak biz de bu ligin iddialı ekiplerinden biriyiz. Hedefimiz en kötü beraberlik\" diye konuştu.