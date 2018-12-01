Altay-Altınordu: 1-2

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Bilal Gölen (xx), Anıl Usta (xx)

ALTAY: Egemen (x) - Yasin (xx), Gençer (xx), İbrahim Öztürk (x), Serkan (xx), Metin (x), Tevfik (xx), Aganovic (x) (Dk. 46 Ferhat x), Furkan (x) (Dk. 46 Kappel x), Hüsamettin (x) (Dk. 81 İbrahim Akın), Paixao (xxx)

ALTINORDU: Erce (xx) - Kerim (xxx), Hasan (xxx), Sinan (xx), Yusuf (xx), Oğulcan (xx), Muhammed (xxx), Alican (xx) (Dk. 66 Berkay x), Murat (xxx), Serdar (x) (Dk. 31 Anıl xx) (Dk. 88 Enes Sığırcı), Sefa (xx)

GOLLER: Dk. 45+2 Muhammed, Dk. 81 Kerim (Altınordu), Dk. 52 (P) Paixao (Altay)

SARI KARTLAR: Kerim, Sefa (Altınordu), Gençer, Metin (Altay)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Altay ile Altınordu arasında oynanan İzmir derbisini 2-1\'lik skorla Altınordu kazandı.

Maçın 45+2\'nci dakikasında Muhammed ile öne geçen kırmızı-lacivertlilere 52\'de penaltıdan Paixao yanıt verdi. Altay beraberliği yakaladıktan sonra önemli fırsatları değerlendiremezken, 81\'de sahneye çıkan Kerim takımına altın değerinde 3 puan kazandırdı. Derbiyi galibiyetle tamamlayan Altınordu 21 puana yükselip ilk 6 yolunda umutlandı. Altay ise 16 puanda kalarak yarıştan uzaklaştı.

2\'nci dakikada ceza sahasına giren Paixao topu boş alana çıkardı, Adnan Aganovic vurdu, şut üstten auta gitti.

8\'inci dakikada Murat Uçar sağdan ceza sahasına gönderdi, Alican\'ın şutunda kaleci Egemen gole izin vermedi.

15\'inci dakikada Serdar savunmanın arasına nefis gönderdi, çok uygun durumda Sefa hamle yaptı ancak topa yetişemeyince Altınordu bir golden oldu.

44\'üncü dakikada Muhammed Mert’in ceza sahası yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.

45+2\'nci dakikada Oğulcan\'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Muhammed vurdu, kaleci Egemen üzerine gelen topa hamle yapamadı: 0-1.

51\'inci dakikada Kerim\'in Serkan\'a yaptığı hareketi hakem penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullanan Paixao skoru 1-1 yaptı.

53\'üncü dakikada Kerim Alıcı sağdan ceza sahasına yerden gönderdi, Alican\'ın penaltı noktası üzerinden şutunda top savunmada kaldı.

69\'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Paixao yerden düzgün vurdu, az farkla aut.

81\'inci dakikada Anıl Koç’un kafa pasında topla buluşan Kerim düzeltip sol ayağıyla vurdu: 1-2.

Karşılaşma 1-2 sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)