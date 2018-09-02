Altay-Adanaspor: 2-2

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Mehmet Ali Akkor (xx), Gökhan Barcın (xx)

ALTAY: Emre (xxx) - Yasin (xx), İbrahim Öztürk (xx), Gençer (xx), Özgür (xxx), Ferhat (xx), Metin (xx) (Dk. 75 Atakan xx), Kappel (xx), Pedro (xxx) (Dk. 85 Hüsamettin), Aganovic (xxx) (Dk. 85 İbrahim Akın), Paixao (xxx)

ADANASPOR: Karacic (xxx) - Digao (xx), Onur (xxx), Emre Can (xx), Özkan (xx), Hakan (xxx), Bumba (xxx), Gökhan (x) (Dk. 80 Doğanay), Abdülkadir (x) (Dk. 73 Andaç xx), Feczesin (x) (Dk. 46 Foguinho xx), Eren (xxx)

GOLLER: Dk. 3 Eren, Dk. 82 Hakan (Adanaspor) - Dk. 48 Paixao, Dk. 50 Pedro (Altay)

SARI KARTLAR: Aganovic, Ferhat (Altay), Feczesin, Hakan (Adanaspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de 4\'üncü hafta mücadelesinde Altay evinde Adanaspor\'la 2-2 berabere kaldı. Konuk ekibin gollerini 3\'üncü dakikada Eren, 82\'nci dakikada Hakan atarken, Altay\'ın gollerini 48\'inci dakikada Paixao ve 50\'nci dakikada ise Pedro kaydetti. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 8, Adanaspor ise 2 puana ulaştı.

3\'üncü dakikada Adanaspor öne geçti. Bumba\'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Eren, düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

5\'inci dakikada konuk takım ceza sahasında Aganovic\'in vuruşunda Emre Can topu eliyle kesti, Hakem Burak Şeker penaltı beklentilerine olumsuz yanıt verdi.

17\'nci dakikada Altay\'da ceza sahası dışında topla buluşan Metin\'in şutunda kaleci Karacic topu son anda kornere tokatladı.

30\'uncu dakikada Adanaspor kontratağında soldan ceza sahasına giren Eren\'in vuruşunda kaleci Emre gole izin vermedi.

32\'nci dakikada ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşta Özgür ceza sahasına kesti, Paixao\'nun kafa şutunda kaleci Karacic topu parmaklarının ucuyla çeldi.

44\'üncü dakikada İbrahim Öztürk\'ün hatalı pasında orta sahadan kaptığı topla Altay ceza sahasına kadar giren Bumba yerden vurdu, kaleci Emre müthiş bir refleksle golü önledi.

İlk yarı Adanaspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48\'inci dakikada İzmir ekibi skoru dengeledi. Soldan Pedro\'nun ortasında arka direkte iyi yükselen Paixao kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

50\'nci dakikada Altay öne geçti. Metin\'in ceza sahasına doldurduğu topa Pedro gelişine vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-1.

72\'nci dakikada İbrahim Öztürk\'ün hatasında sağ çizgide topla buluşan Eren\'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Emre bir kez daha gole izin vermedi.

82\'nci dakikada Altay savunmasının uzaklaştıramadığı topa Hakan bekletmeden çok sert vurdu ve kaleci Emre\'yi avladı: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım hanelerine 1\'er puan yazdırdı.

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