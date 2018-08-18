Altay 2'de 2 için sahada

İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de sezona evindeki 1-0\'lık Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan Altay, yarın deplasmanda kendisi gibi ligin yeni ekiplerinden Afjet Afyonspor\'la karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi rakibini mağlup ederek 2\'de 2 yapmaya çalışacak. Zafer Stadı\'nda saat 19.15\'te başlayacak müsabakayı Sinan Dereci yönetecek. Siyah-beyazlı takımda eksik bulunmuyor. Teknik direktör Alper Avcı, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. Afyonspor geçen hafta deplasmanda İstanbulspor\'a 4-3 mağlup oldu. Altay taraftarlarının kendilerine ayrılan 750 kişilik yeri doldurması bekleniyor.

16\'LIK GOLCÜ İDMANDA

Altay\'ın U16 takımında görev alan genç forvet Kazım Karataş, A takımla idmanlara çıkmaya başladı. Teknik heyetin kararıyla deneyim kazanması için A takıma alınan 16 yaşındaki golcü, siyah-beyazlı takımın usta santrforu Murat Uluç\'la birlikte objektiflere poz verdi. Altyapıda attığı goller ve yaptığı asistlerle alkış toplayan Kazım\'ın gelecek vaadeden isimler arasında yer aldığı belirtildi.