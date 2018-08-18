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Spor

Altay 2'de 2 için sahada

İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de sezona evindeki 1-0'lık Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan Altay, yarın deplasmanda kendisi gibi ligin yeni ekiplerinden Afjet Afyonspor'la karşı karşıya gelecek

18 Ağustos 2018 14:47

İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de sezona evindeki 1-0\'lık Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan Altay, yarın deplasmanda kendisi gibi ligin yeni ekiplerinden Afjet Afyonspor\'la karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi rakibini mağlup ederek 2\'de 2 yapmaya çalışacak. Zafer Stadı\'nda saat 19.15\'te başlayacak müsabakayı Sinan Dereci yönetecek. Siyah-beyazlı takımda eksik bulunmuyor. Teknik direktör Alper Avcı, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. Afyonspor geçen hafta deplasmanda İstanbulspor\'a 4-3 mağlup oldu. Altay taraftarlarının kendilerine ayrılan 750 kişilik yeri doldurması bekleniyor.
16\'LIK GOLCÜ İDMANDA
Altay\'ın U16 takımında görev alan genç forvet Kazım Karataş, A takımla idmanlara çıkmaya başladı. Teknik heyetin kararıyla deneyim kazanması için A takıma alınan 16 yaşındaki golcü, siyah-beyazlı takımın usta santrforu Murat Uluç\'la birlikte objektiflere poz verdi. Altyapıda attığı goller ve yaptığı asistlerle alkış toplayan Kazım\'ın gelecek vaadeden isimler arasında yer aldığı belirtildi.

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