Altay - Silivrispor: 2-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Tolga Sancak (xx), Mehmet Şengül (xx), Mahmut Gülle (xx)

ALTAY: Egemen (xxx) – Necdet (xxx), İbrahim Öztürk (xxx), Murat Türkkan (xx), Serkan (xx), Ferhat (xx), Furkan (x) (Dk. 46 İbrahim Akın xx), Fatih (x) (Dk. 46 Maksut xx), Ozan Sol (x) (Dk. 71 Hüsamettin xxx), Muharrem Ozan (xx), Murat Uluç (xxx)

SİLİVRİSPOR: Batuhan (xx), Süleyman (xx), Ali (x), Yusuf Onur (x), Eşref (xx), Orhan (x) (Dk. 46 Barış x), Tolgahan (xx) (Dk. 90 Oğuz), Berkant (x) (Dk. 46 Muhammed x), Tufan Zahid (x), Furkan (x), İsmail (x)

GOLLER: Dk. 74 Murat Uluç, Dk. 77 Hüsamettin (Altay)

KIRMIZI KART: Dk. 64 Furkan (Silivrispor)

SARI KARTLAR: Maksut (Altay), Yusuf Onur, Ali (Silivrispor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Altay, 28\'inci haftada son sıradaki Silivrispor’u 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Üç haftalık galibiyet özlemini sonlandıran İzmir ekibinin gollerini 74. dakikada Murat Uluç, 77. dakikada Hüsamettin kaydetti. Silivrispor’da 64. dakikada kırmızı kart gören Furkan takımını eksik bıraktı. Siyah-beyazlılar 53 puana ulaşırken, konuk ekip 15 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Altay atağında Murat Uluç’un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan Sol’un aşırtma vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

14. dakikada konuk ekibin soldan kazandığı kornerde Furkan ceza sahasına ortaladı, ön direkteki Süleyman’ın kafa vuruşunda savunmada Necdet gole izin vermedi.

24. dakikada sağ kanattan Tolgahan yerden ortaladı. Altay savunmasında son anda araya giren İbrahim Öztürk mutlak golü önledi.

39. dakikada Altay atağında sağdan Necdet kesti, hücuma destek veren Murat Türkkan kafayı vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi.

55. dakikada Silivrisporlu İsmail’in ceza sahası dışından şık vuruşunda kaleci Egemen çatala giden topu son anda kornere tokatladı.

57. dakikada İbrahim Akın’ın ceza yayı üzerinden müthiş şutunda top üst direkten döndü. Pozisyonu tamamlamak isteyen Murat Uluç ofsaytta kaldı.

64. dakikada Silivrisporlu Furkan, yardımcı hakeme küfretmesi nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

74. dakikada soldan Serkan’ın ortasında Silivrispor ceza sahasında oluşan karambolde kale önünde topla buluşan Murat Uluç, düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.

77. dakikada sağdan Necdet’in ortasında arka direkte topla buluşan Hüsamettin düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay maçı 2-0 kazandı.