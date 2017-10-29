Altay - Sakaryaspor maçından notlar

Maçın ilk yarısında kapalı tribündeki bir Altaylı tribünden düştü. Yaralanan taraftar ambulansla hastaneye götürüldü

İZMİR, (DHA)

ALTAY Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, geçen hafta deplasmanda 5-3 kaybettikleri Kırklarelispor maçının ardından Sakaryaspor karşısında 1\'i zorunlu 4 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlılarda sakat İbrahim Akın\'ın yanı sıra Murat Türkkan kadroya alınmadı. Maksut ve Necdet yedek soyundu. Bu futbolcuların yerine ilk 11\'de Ferhat, Hayrullah, Hüsamettin ve Mustafa Murat görev aldı.

Kapalı tribünde yer Altaylılar, maçtan önce ve İzmir\'in plakasını temsilen 35. dakikada tribünde iki koreografi gerçekleştirdi. İlk olarak tribünde Alsancak Stadı\'yla ilgili bir görsel açan siyah-beyazlılar, daha sonra ise İzmir Marşı eşliğinde Mustafa Kemal Atatürk koreografisi gerçekleştirdi.

Altay tribününde yaklaşık 5000 kişi yer alırken, siyah-beyazlılara destek amacıyla Karşıyakalıların da aynı tribünde yer aldığı gözlendi. Kale arkası tribününde ise yaklaşık 1000 Sakaryaspor taraftarı yerlerini alırken, Sakarya ekibine Göztepeliler destek verdi. Maçın ilk yarısında kapalı tribündeki bir Altaylı tribünden düştü. Yaralanan taraftar ambulansla hastaneye götürüldü.