Altay - Ottocool Karagümrük maçından notlar

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta evinde Ottocool Karagümrük’le karşılaşan Altay’da teknik direktör Cüneyt Biçer, ilk 11’de 6 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı takımın deplasmanda Niğde Belediyespor’a 3-0 yenilmesinin ardından kadroda revizyona giden Cüneyt Biçer, forvet Murat Uluç, sağ bek Necdet, stoper Murat Türkkan, orta saha oyuncusu Doğan, sağ kanat Furkan’ı yedek soyundururken, ön libero Atakan’ı kadroya almadı. Bu futbolcuların yerine forvet Muharrem Ozan, sağ bek Mustafa Murat, stoper Hayrullah, orta saha oyuncusu Fatih Gül, forvet Hüsamettin ve iyileşen sol kanat İbrahim Akın ilk 11’de şans buldu. Ozan Sol da 18’de yer bulamadı.

Altay\'da sakatlığı nedeniyle son 3 karşılaşmada forma giyemeyen İbrahim Akın, takımdaki yerini aldı. Murat Uluç’un yedek soyunması nedeniyle İbrahim Akın kaptanlık pazu bandını taktı.

Altay\'ı kapalı tribünde yaklaşık 3 bin taraftarı desteklerken, rakip Karagümrük ekibini de az sayıda taraftarı yalnız bırakmadı. Kale arkası tribününde yer alan Karagümrük taraftarlarına kardeş kulüp Karşıyaka’nın taraftarları da destek verdi.