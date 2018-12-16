Altay - Osmanlıspor: 0-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Uygar Bebek (xx), Muhammet Yumak (xx)

ALTAY: Emre (x) - Mustafa (x), Gençer (xx), İbrahim Öztürk (xx), Özgür (xx), Atakan (xx), Tevfik (x) (Dk. 67 Aganovic x), Metin (x), Hüsamettin (x) (Dk. 80 Furkan xx), Kappel (x) (Dk. 86 Yasin), Paixao (xx)

OSMANLISPOR: Karcemarskas (xx) - Caner (xxx), Ndiaye (xxx), Muhammed (xxx), Anıl (xxx), Tugay (xx), Burhan (xxx), Beykan (xx) (Dk. 66 Ayuk xx), Hasan (xx) (Dk. 55 Sinan xx), Lumanza (xx), Mertan (xx) (Dk. 90+1 Furkan)

GOL: Dk. 88 Burhan (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Gençer, Mustafa, Yasin (Altay) - Hasan (Osmanlıspor)

Spor Toto 1\'inci Lig 16\'ncı hafta mücadelesinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altay evinde play-off hedefindeki Osmanlıspor\'a 88\'inci dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Üst üste 3\'üncü yenilgisini alan İzmir ekibi 16 puanda kalırken, 3\'te 3 yapan konuk takım 26 puana ulaştı. Osmanlıspor\'un golünü Burhan attı. Altaylı taraftarlar futbolcuları protesto ederken, teknik direktör Özden Töraydın\'ı \"Altay, Özden\'in çiftliği değil\" sözleriyle istifaya davet etti.

10\'uncu dakikada konuk ekipten Mertan soldan altıpasa ortaladı, savunmada İbrahim Öztürk topa ayak koyarak tehlikeyi önledi.

14\'üncü dakikada sağdan Osmanlıspor ceza sahasına giren Atakan, bomboş pozisyonda topu kaleci Karcemarskas\'ın kucağına yolladı.

26\'ncı dakikada Altay atağında soldan Özgür kesti, arka direkte Atakan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi.

59\'uncu dakikada Kappel\'in sağdan ortasında arka direkte Özgür vurdu, top yandan auta gitti.

65\'inci dakikada Osmanlıspor\'dan Sinan ceza sahası dışından kaleyi yokladı top üstten dışarı çıktı.

77\'nci dakikada Altay gole yaklaştı. Kaleci Karcemarskas\'ın hatalı pasında topla buluşan Aganovic\'in boş kaleye aşırtma vuruşunda savunmada Muhammed topu son anda çizgiden kornere yolladı.

88\'inci dakikada Başkent ekibi golü buldu. Sol kanattan Sinan\'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Burhan kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Emre\'nin kolunun altından ağlarla buluştu: 0-1.

90\'ıncı dakikada ceza sahasında Mustafa\'nın sert şutunda kaleci Karcemarskas gole izin vermedi.

90+1\'inci dakikada soldan Özgür\'ün kullandığı frikikte yakın mesafeden Paixao kafayı vurdu, top direği sıyırarak auta gitti.

90+2\'nci dakikada penaltı noktası üzerinde Metin\'in plasesinde top az farkla dışarı çıktı. Osmanlıspor maçı 1-0 kazandı.

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