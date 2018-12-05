Altay - Kayserispor: 1-2

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Samet Çavuş (xx)

ALTAY: Emre (x) - Murat Uslu (x), Ulaş (x), Ivanov (xx), Özgür (xx), Ferhat (x) (Dk. 71 Daf x), Atakan (xx), Aganovic (x) (Dk. 78 Murat Berkan xx), Pedro (xx), İbrahim Akın (xxx), Kappel (x) (Dk. 70 Furkan xx)

KAYSERİSPOR:Muammer (xxx) - Lopes (xxx), Levent (xx), Kucher (xxx), Adem (x) (Dk. 46 Kravets xxx), Hasan Hüseyin (xx), Mensah (xx) (Dk. 58 Deniz xx), Mert (xx), Chery (xxx) (Dk. 84 Hakan), Bilal (xxxx), Gyan (xx)

GOLLER: Dk. 90 İbrahim Akın (Altay) - Dk. 59 Bilal, Dk. 67 Kravets (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Ulaş, Furkan (Altay) - Mensah, Deniz (Kayserispor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Altay, evinde Süper Lig temsilcisi Kayserispor\'a 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Atatürk Stadı\'nda 26\'sı Kayserisporlu 1578 taraftarın izlediği karşılaşmada konuk ekibin gollerini 59. dakikada Bilal ve 67. dakikada Kravets attı. Siyah-beyazlı ekibin tek golü 90. dakikada İbrahim Akın\'dan geldi. Maçın ardından bir grup Altay taraftarı teknik direktör Özden Töraydın\'ı istifaya davet etti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18-20 Aralık\'ta oynanacak.

5. dakikada gelişen Altay atağında İbrahim Akın\'ın sağ çaprazdan şutu kaleci Muammer\'de kaldı.

18. dakikada ev sahibinden Kappel\'in sağdan ortasında Aganovic\'in ceza sahasındakafa şutu yandan auta çıktı.

26. dakikada Kayserispor\'da Chery\'nin pasıyla buluşan Bilal\'ın ceza alanına girmeden sert şutunda kaleci Emre gole izin vermedi.

İlk yarı golsüz sonuçlandı.

53. dakikada gelişen Altay atağında Agarovic, Pedro\'yla verkaç yaptı. Ceza sahasında Aganovic\'ten önce davranan Lopes ayak koyup topu kornere attı.

57. dakikada konuk takımdan Bilal\'in ortasında Gyan\'ın yakın mesafeden şutunda açıyı kapatan Emre, topu kornere çelip gole izin vermedi.

59. dakikada Kayserispor öne geçti. Bilal, orta sahadan sürüklediği topu ceza alanına girmeden müthiş bir aşırtma şutuyla ağlarla buluşturdu: 0-1.

67. dakikada fark 2\'ye çıktı. Oyuna ikinci yarıda giren Kravets, yaklaşık 25 metre mesafeden sert ve düzgün vurdu, yerden seken top kaleci Emre\'yi yanıltıp ağlara gitti: 0-2.

73. dakikada Bilal\'le gelişen Kayserispor atağında topu son olarak önünde bulan Gyan\'ın şutu üst direğe çarpıp auta çıktı.

90. dakikada Altay umutlandı. Pedro\'nun ara pasıyla savunmanın arkasına sarkıp ceza sahasına giren İbrahim Akın, Muammer\'i avladı: 1-2.

90+2. dakikada İbrahim Akın\'ın kullandığı kornerde Daf\'ın kale önünden bomboş kafa şutu sonuç getirmeyince maç bu skorla bitti.

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