Altay - Karşıyaka maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Altay ile kümede kalmak için çırpınan Karşıyaka’nın müsabakasında centilmenlik rüzgarları esti. Kapalı tribünde oturan ev sahibi Altay taraftarı ile kale arkasında takımlarını destekleyen konuk Karşıyakalılar birbirlerini alkışlarken, Altaylı futbolseverler ezeli rakibi Karşıyaka’nın alt sıralardan olması nedeniyle yapacakları kareografi şovu iptal etti. İki grup birlikte İzmir Marşı’nı söyledi. Karşılaşmayı yaklaşık 5 bin futbolsever izledi.

Altay Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, geçen hafta deplasmanda 1-1 sona eren Bandırmaspor maçının on birinden biri zorunlu 3 değişiklik yaparak Karşıyaka derbisine çıktı. Taşdemir, cezalı Ferhat’ın yerine İbrahim Akın’a on birde görev verirken Maksut’un yerine Ferdi’yi, Hüsamettin’in yerine de Furkan’ı oynattı. Karşıyaka Teknik Direktörü Cihat Arslan ise geçen hafta 4-1 kazandıkların Nazilli Belediyespor maçının kadrosunu değiştirmedi. Nazilli Belediyespor karşılaşmasında oyuna sonradan girerek 2 gol atan Battal ise sağ ayak bileğindeki sakatlıktan dolayı 18 kişilik kafilede yer almadı.

İzmir derbisinde iki eski takım arkadaşı İsmet Taşdemir ve Cihat Arslan birbirlerine rakip oldu. Futbolculuk kariyerlerinde Denizlispor’da birlikte forma giymişti. Yakın dost olan iki teknik adam müsabaka öncesi birbirlerine başarılar diledi.

Altay’ın tecrübeli futbolcu İbrahim Akın suskunluğunu bozdu. Karşıyaka maçında 11. dakikada müthiş bir gole imza atan 34 yaşındaki futbolcu 221 gün sonra sevinç yaşadı. İbrahim son olarak 2. haftada deplasmanda oynanan Kahramanmaraşspor müsabakasında fileleri havalandırdı.