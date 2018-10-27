Altay - Denizlispor maçının ardından

Alper Avcı: \"Bir başarısızlık varsa sorumluluk alırım\"

Yücel ildiz: \"Daha iyi bir takım olacağız\"

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 10\'uncu haftasında Altay, sahasında Denizlispor\'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Altay Teknik Direktörü Alper Avcı, taraftarların kendisini istifaya davet etmesi üzerine, görevi bırakabileceğinin sinyalini verdi. Avcı, \"Kendi adıma bir başarısızlık varsa sorumluluk alırım. Yönetimle görüşeceğim. Üzerime düşen ne varsa yapmaya hazırım. Taraftarın olduğu gibi bizim de beklentimiz var. Oturup konuşuruz. Maça iyi başladık. Ancak ikinci yarıda 3\'üncü golü yedikten sonra oyundan koptuk\" ifadelerini kullandı.

YÜCEL İLDİZ: \"DAHA İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ\"

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, \"Altay zorlu bir rakipti. Maç zorlu başladı, gol yedik. Öncesinde direkten dönen toplarımız vardı. Golden sonra kısa süre bocaladık, ancak tekrar oyunumuza döndük. Beraberlik golünü ve ikinci golü attık. İkinci yarıda maç tamamen lehimize döndü. Altay sert bir takım, onları kutluyorum. Biz savunmadaki zaaflarımızı giderdikten sonra daha iyi bir takım izleteceğiz\" diye konuştu.

