Alsancak Stadı'nda çatı montajı başladı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

İzmir\'de depreme dayanıksız olması nedeniyle 2015\'te yıkılıp geçen yıl yeniden yapımına başlanan Alsancak Stadı hızla yükseliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 15 bin kişi kapasiteli stadyumda iki tribün ve idari binanın kaba inşaatı tamamlanırken, çatı kaplama işlemlerine de start verildi. Çelik konstrüksiyon çatının montajı başladı. Çatının montajı tamamlandıktan sonra membran kaplamaları yapılacak. Nisan 2017\'de 54 milyon 880 bin TL\'ye ihale edilen statta çatının ardından kontuklandırma, iç işçilik ve tesisat işleri, ışıklandırma ile zemin drenajı, çimlendirme işlemleri gerçekleşecek.

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